«مطروح الرسمية لغات» أول مدرسة إعدادية تحصل على شهادة الجودة

هنأ عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، مسؤولي مدرسة مطروح الرسمية المتميزة لغات وذلك بعد تحقيقها إنجازا متميزًا، بالحصول على شهادة اعتماد الجودة للمرحلة الإعدادية لتكون أول مدرسة في هذه المرحلة الدراسية تنال تلك الشهادة على مستوى المحافظة.وأشاد وكيل تعليم مطروح، بتضافر إدارة المدرسة وهيئة التدريس بالتعاون مع مجلس الأمناء والالتزام بالأداء المثمر، والتفاني والإخلاص والعمل المتواصل أيام العمل والعطلات الرسمية والظهور بأبهى صورة أمام لجنة التقييم الوزاري المركزي، مما كان له عظيم الأثر في التتويج في النهاية بالحصول على شهادة اعتماد الجودة من الهيئة المركزية المختصة بذلك.