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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الري السوداني لـ«العربية»: لدينا سيناريوهات عدة للتعامل مع أزمة سد النهضة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:28 م
وزير الري السوداني،
وزير الري السوداني، ياسر عباس
منار أحمد
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قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، اليوم الأربعاء، إن إثيوبيا رفضت مقترح التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة خلال 8 أسابيع، مؤكدًا أن تأثيرات سد النهضة على السودان مباشرة وكبيرة، موضحًا، أن السودان الأكثر تضررا من سد النهضة بسبب قربه من السودان.

فيما أشار عباس، وفق لقناة العربية الإخبارية، أن مصر دعمت مقترح السودان بمشاركة مراقبين في المحادثات، مشيرًا إلى أن عدم التوصل الى اتفاق عادل بشأن سد النهضة يهدد الأمن والسلم الإقليمي.

وأضاف، إثيوبيا رفضت مقترح السودان بوساطة رباعية بشأن سد النهضة، كما رفضت كل المقترحات المصرية والسودانية في كينشاسا.

كما أوضح وزير الري السوداني، أن السودان لديها فريق تفاوضي يحدد الخيارات المقبلة للتعامل مع إثيوبيا، مؤكدًا إلي أن الدول الثلاث أجمعت على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم.

حيث أشار إلى أن السودان ستحرص على تخزين مليار متر مكعب في سد الروصيرص، مؤكدًا أن لديه سيناريوهات عدة للتعامل مع أزمة سد النهضة.

وأضاف عباس، أن الفيضانات نجمت عن خريف ممطر وليس بسبب بفتح إثيوبيا بوابات السد، لافتًا إلى أن الخرطوم ستحافظ على موقفها المتمثل في التفاوض بحسن نية والتمسك بمبادئ القانون الدولي.

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