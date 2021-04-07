3 أطباق لإفطار النباتيين في رمضان

شوربة كينوا حريرة



طريقة التحضير:



سمبوسة جبنة نباتي



للسمبوسة

الطريقة:



كعكة التمر بالكراميل المملح



رشة ملح البحر



صلصة الكراميل المملحة



المكونات

صلصة الكراميل المملحة



إذا كنت شخصا نباتيا، فهناك وجبات إفطار فى رمضان يستوجب إعدادها لتناسب حالتك، وفيما يلي أهم ثلاث وصفات لوليمة نباتية كاملة:المكونات:1½ ملعقة كبيرة زيت جوز الهند1 بصلة بيضاء كبيرة مقطعة إلى شرائح5 فصوص ثوم مفروم2 حبات جزر متوسطة الحجم مقشرة ومقطعة إلى مكعبات3 أعواد كرفس، مقطعة إلى شرائح رفيعة2 ملعقة صغيرة كمون مطحون1½ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة2 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة½ ملعقة صغيرة جوزة الطيبملعقة صغيرة مسحوق فلفل أحمر (حسب الرغبة)نصف ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبشور½ ملعقة صغيرة خيوط الزعفران2 ملعقة كبيرة معجون طماطم4 حبات طماطم كبيرة، مفرومة خشنًا800 مل مرق خضروات أو ماء1½ كوب حمص مطبوخنصف كوب عدس أخضر غير مطبوخنصف كوب كينوا غير مطبوخ⅓ كوب من الكزبرة الطازجة والبقدونس المفروم ناعماعصير نصف ليمونةملح البحر والفلفل الأسود حسب الرغبةابدأ بتحمير البصل والجزر والكرفس بزيت جوز الهند في قدر ثقيل القاع بغطاء. يضاف قليل من ملح البحر ويطهى على نار خفيفة لمدة 5-10 دقائق حتى يصبح طريًا.يُضاف الثوم والبهارات ومعجون الطماطم، ثم يُطهى لمدة 3-5 دقائق أخرى حتى تفوح رائحته.أضيفي الطماطم والمرق والحمص والعدس والكينوا واتركيها تنضج على نار هادئة.اتركي الطهي لمدة 30-45 دقيقة مع إضافة الماء حسب الحاجة، يتم تحضير الحساء عندما تنضج الخضار ويصبح العدس طريًا.ترفع عن النار ثم تذوق لضبط التوابل قبل تقليب الأعشاب الطازجة وعصير الليمون.المكونات:½ كوب من الكاجو الخام (مسلوق لمدة 10 دقائق)3 ملاعق كبيرة خميرة غذائية3 ملاعق كبيرة + 2 ملعقة صغيرة نشا تابيوكانصف ملعقة صغيرة ملح البحر1 ملعقة صغيرة خل التفاح1¼ كوب ماء1 عبوة من رقائق السمبوسة1 ملعقة كبيرة زيت زيتوننصف كوب ماءأضف جميع مكونات الجبن إلى الخلاط واخلطها حتى تصبح ناعمة.يُسكب المزيج المخلوط في قدر صغيرة على نار متوسطة، ثم يُحرك المزيج باستمرار أثناء الطهي باستخدام ملعقة خشبية.يُحفظ في وعاء زجاجي ويُترك ليبرد في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل.ضع صفيحة عجين السمبوسك عموديًا على لوح تقطيع أو طبق وابدأ بإضافة غسول خفيف من الماء باستخدام فرشاة المعجنات.أضف حوالي 1-2 ملاعق صغيرة من خليط الجبن إلى أقصى اليمين، ثم باستخدام "النقطة" السفلية اليمنى، قم بطي العجينة فوق الحشوة على شكل مثلث.سخني الفرن مسبقًا إلى 200 درجة مئوية، ضعي السمبوسة على صينية خبز مبطنة وادهنها برفق بزيت الزيتون على كل جانب.16 تمرة متوسطة الحجم منزوعة النوىنصف كوب زيت جوز الهند المذابنصف كوب سكر جوز الهندنصف ملعقة صغيرة مسحوق فانيليا نقي أو 1 ملعقة صغيرة خلاصة فانيليا سائلة¼ كوب موز مهروسنصف كوب حليب لوزكوب دقيق لجميع الأغراضملعقة صغيرة من صودا الخبزملعقة صغيرة قرفة مطحونةكوب جوز مفروم خشنعلبة حليب جوز الهند كامل الدسمنصف كوب سكر جوز الهندنصف ملعقة صغيرة مسحوق فانيليانصف ملعقة صغيرة ملح البحرلتحضير كعكة التمرابدأ بنقع التمر في ماء دافئ لمدة 2-4 ساعات على الأقل لتليينه.سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية ودهني صينية خبز 8 بوصات بقليل من زيت جوز الهند أو صفها بورق زبدة.أضيفي إلى الخلاط حليب اللوز والتمر وزيت جوز الهند وسكر جوز الهند والفانيليا والموز المهروس واخلطيهم حتى يصبح المزيج ناعمًافي وعاء آخر متوسط الحجم، يُمزج الدقيق مع صودا الخبز والقرفة ورشة ملح، ويُخفق المزيج معًا حتى يمتزج جيدًا.أضيفي خليط الدقيق إلى الخليط الرطب قليلًا في كل مرة، باستخدام خفاقة للخلط حتى يمتزج كل شيء جيدًا ولا توجد كتل كبيرةأضيفي الجوز المفروم بملعقة صغيرة.انقلي المزيج إلى صينية الكيك واخبزيه لمدة 25-30 دقيقةاتركيه ليبرد قبل صب الصلصة والإضافات.في قدر متوسط الحجم، يُضاف حليب جوز الهند وسكر جوز الهند والفانيليا وملح البحر، ويُخفق جيدًا حتى يمتزج.يُغلى المزيج على نار عالية، ثم يُخفض إلى درجة حرارة منخفضة - متوسطة، ويُترك على نار خفيفة لمدة 12-15 دقيقة حتى يصبح سميكًا.