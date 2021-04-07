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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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3 أطباق لإفطار النباتيين في رمضان

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:30 م
إفطار النباتيين
إفطار النباتيين
غادة موسى
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إذا كنت شخصا نباتيا، فهناك وجبات إفطار فى رمضان يستوجب إعدادها لتناسب حالتك، وفيما يلي أهم ثلاث وصفات لوليمة نباتية كاملة:

شوربة كينوا حريرة
المكونات:
1½ ملعقة كبيرة زيت جوز الهند
1 بصلة بيضاء كبيرة مقطعة إلى شرائح
5 فصوص ثوم مفروم
2 حبات جزر متوسطة الحجم مقشرة ومقطعة إلى مكعبات
3 أعواد كرفس، مقطعة إلى شرائح رفيعة
2 ملعقة صغيرة كمون مطحون
1½ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
2 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة
½ ملعقة صغيرة جوزة الطيب
ملعقة صغيرة مسحوق فلفل أحمر (حسب الرغبة)
نصف ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبشور
½ ملعقة صغيرة خيوط الزعفران
2 ملعقة كبيرة معجون طماطم
4 حبات طماطم كبيرة، مفرومة خشنًا
800 مل مرق خضروات أو ماء
1½ كوب حمص مطبوخ
نصف كوب عدس أخضر غير مطبوخ
نصف كوب كينوا غير مطبوخ
⅓ كوب من الكزبرة الطازجة والبقدونس المفروم ناعما
عصير نصف ليمونة
ملح البحر والفلفل الأسود حسب الرغبة

طريقة التحضير:
ابدأ بتحمير البصل والجزر والكرفس بزيت جوز الهند في قدر ثقيل القاع بغطاء. يضاف قليل من ملح البحر ويطهى على نار خفيفة لمدة 5-10 دقائق حتى يصبح طريًا.
يُضاف الثوم والبهارات ومعجون الطماطم، ثم يُطهى لمدة 3-5 دقائق أخرى حتى تفوح رائحته.
أضيفي الطماطم والمرق والحمص والعدس والكينوا واتركيها تنضج على نار هادئة.
اتركي الطهي لمدة 30-45 دقيقة مع إضافة الماء حسب الحاجة، يتم تحضير الحساء عندما تنضج الخضار ويصبح العدس طريًا.
ترفع عن النار ثم تذوق لضبط التوابل قبل تقليب الأعشاب الطازجة وعصير الليمون.

سمبوسة جبنة نباتي
المكونات:

½ كوب من الكاجو الخام (مسلوق لمدة 10 دقائق)
3 ملاعق كبيرة خميرة غذائية
3 ملاعق كبيرة + 2 ملعقة صغيرة نشا تابيوكا
نصف ملعقة صغيرة ملح البحر
1 ملعقة صغيرة خل التفاح
1¼ كوب ماء

للسمبوسة
1 عبوة من رقائق السمبوسة
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
نصف كوب ماء

الطريقة:
أضف جميع مكونات الجبن إلى الخلاط واخلطها حتى تصبح ناعمة.
يُسكب المزيج المخلوط في قدر صغيرة على نار متوسطة، ثم يُحرك المزيج باستمرار أثناء الطهي باستخدام ملعقة خشبية.
يُحفظ في وعاء زجاجي ويُترك ليبرد في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
ضع صفيحة عجين السمبوسك عموديًا على لوح تقطيع أو طبق وابدأ بإضافة غسول خفيف من الماء باستخدام فرشاة المعجنات.
أضف حوالي 1-2 ملاعق صغيرة من خليط الجبن إلى أقصى اليمين، ثم باستخدام "النقطة" السفلية اليمنى، قم بطي العجينة فوق الحشوة على شكل مثلث.
سخني الفرن مسبقًا إلى 200 درجة مئوية، ضعي السمبوسة على صينية خبز مبطنة وادهنها برفق بزيت الزيتون على كل جانب.

كعكة التمر بالكراميل المملح
16 تمرة متوسطة الحجم منزوعة النوى
نصف كوب زيت جوز الهند المذاب
نصف كوب سكر جوز الهند
نصف ملعقة صغيرة مسحوق فانيليا نقي أو 1 ملعقة صغيرة خلاصة فانيليا سائلة
¼ كوب موز مهروس
نصف كوب حليب لوز
كوب دقيق لجميع الأغراض
ملعقة صغيرة من صودا الخبز

رشة ملح البحر
ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
كوب جوز مفروم خشن

صلصة الكراميل المملحة
علبة حليب جوز الهند كامل الدسم
نصف كوب سكر جوز الهند
نصف ملعقة صغيرة مسحوق فانيليا
نصف ملعقة صغيرة ملح البحر

المكونات
لتحضير كعكة التمر
ابدأ بنقع التمر في ماء دافئ لمدة 2-4 ساعات على الأقل لتليينه.
سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية ودهني صينية خبز 8 بوصات بقليل من زيت جوز الهند أو صفها بورق زبدة.
أضيفي إلى الخلاط حليب اللوز والتمر وزيت جوز الهند وسكر جوز الهند والفانيليا والموز المهروس واخلطيهم حتى يصبح المزيج ناعمًا
في وعاء آخر متوسط الحجم، يُمزج الدقيق مع صودا الخبز والقرفة ورشة ملح، ويُخفق المزيج معًا حتى يمتزج جيدًا.
أضيفي خليط الدقيق إلى الخليط الرطب قليلًا في كل مرة، باستخدام خفاقة للخلط حتى يمتزج كل شيء جيدًا ولا توجد كتل كبيرة
أضيفي الجوز المفروم بملعقة صغيرة.
انقلي المزيج إلى صينية الكيك واخبزيه لمدة 25-30 دقيقة
اتركيه ليبرد قبل صب الصلصة والإضافات.

صلصة الكراميل المملحة
في قدر متوسط الحجم، يُضاف حليب جوز الهند وسكر جوز الهند والفانيليا وملح البحر، ويُخفق جيدًا حتى يمتزج.

يُغلى المزيج على نار عالية، ثم يُخفض إلى درجة حرارة منخفضة - متوسطة، ويُترك على نار خفيفة لمدة 12-15 دقيقة حتى يصبح سميكًا.

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