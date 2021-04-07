ضبط 3457 قضية ومخالفة داخل المترو والقطارات



وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط 66 قضية "مصنفات سمعية وسمعية بصرية، مطبوعات".



وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كل أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى من ضبط 7 قضايا.



وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 134 قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

شن قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية، أسفرت في مجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عن ضبط 3457 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية داخل محطات وقطارات المترو والسكك الحديدية.وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 13831 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، فيما نجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كل مخالفات قانون البيئة حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية في ضبط 644 قضية متنوعة.