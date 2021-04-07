رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الإفتاء: كشف المرأة عند طبيب النساء في رمضان يفسد صومها

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:54 م
الإفتاء
الإفتاء
نعمات مدحت
طباعة
أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المعظم، وهناك العديد من المواطنين يرغبون في توضيح بعض الأمور الحياتية المتعلقة بعملية الصيام، حتى يعرف المواطن بأمور دينه، وحتى يكون صيامه صحيحا، وخاصة أن هناك أمور كثيرة مختلف عليها جمهور العلماء من حيث صحة الصيام بها أوم عدمه.

من جانبها، تقوم دار الإفتاء المصرية بالرد على جميع استفسارات الجمهور عبر مقاطع الفيديو المصورة من خلال البث المباشر خلال الأيام العادية، ثم في رمضان أيضا للرد على جميع ما يتعلق بشهر الصوم.

ومن الأسئلة التي وردت إلى دار الإفتاء سؤال يقول:" أعمل طبيبا لأمراض النساء وأسأل هل الكشف على المريضة نهار رمضان أمراض نساء يفطرها؟

حكم كشف الطبيب على المرأة المريضة في نهار شهر رمضان.. هل يفطر؟

من جهتها، قالت دار الإفتاء عبر السؤال الذي ورد إليها، إنه من المقرر شرعًا أن جسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين، والقدمين عند بعض الفقهاء، وأنه يحرم على غير زوجها النظر إلى مواضع العورة التي لا تحل إلا له إلا للضرورة، كالطبيب المعالج على أن يكون نظر الطبيب لعورة المرأة بقدر ما تقتضيه ظروف الفحص والعلاج.

الإفتاء: كشف المرأة عند طبيب النساء في رمضان يفسد صومها

وأضافت الدار، أنه بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في شهر رمضان لا يبطل صومه، أما بالنسبة للمرأة المريضة فإنه يفسد صومها عند الجمهور، خلافا للمالكية؛ حيث إن الاحتقان بالجامد -في الدبر أو فرج المرأة- لا يفسد الصوم عندهم.

وتابعت"الدار": على ذلك فيمكن لمن احتاجت إلى ذلك من النساء حال صيامها أن تقلد المالكية، ولا يفسد الصوم بذلك حينئذ، وإن كان يستحب لها القضاء خروجًا من الخلاف، وينبغي أن تتحرى قدر الاستطاعة أن يكون الكشف بعد الإفطار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الباز يكشف: هل الحرب هى الطريق الوحيد لحل أزمة سد النهضة؟

وزير العدل: تزوير الوثائق أصبح شبه مستحيل

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

الباز يكشف تفاصيل جريمة حرق جثمان موظفة مستشفى حلوان


الصور

image description

«روبوت» جامعة أسيوط يتأهل ضمن 16 فريقا عالميا بمهرجان الهندسة الدولي

image description

وفد «التنمية المحلية لصعيد مصر» ينفذ ورشة عمل عن أنشطته بأسيوط

image description

تزامنا مع موكب المومياوات.. جامعة أسيوط تنظم فعالية مصر الحضارة

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة معالجة صرف صحي بني غالب

image description

محافظ أسيوط يتفقد شبكات الأكسجين بمستشفى الصدر (صور)

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي: احترمنا حق إثيوبيا في التنمية بشرط عدم المساس بمصالح مصر

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

رئيس مجمع الإصدارات الذكية: المشروع يضم أكبر مصانع الهولوجرام بالعالم

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

بريطانيا تبدأ طرح لقاح موديرنا للمرة الأولى

اختطاف صينيين اثنين يعملان في منجم ذهب في نيجيريا

أخبار حالة الطقس في مصر غدًا الخميس 8-4-2021

كيفية تسجيل تطعيم كورونا مصر للشباب وكبار السن

أيام زمان

هل كان عبدالحليم حافظ يكره فريد الأطرش؟

«اكتشفت شخصية أخرى».. لماذا انفصلت نورا عن حاتم ذوالفقار؟

حكاية شيرين سيف النصر مع أحمد زكى

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

مقالات الرأي
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. التلميذ الأمين فى طريق الرب
ماجد حبته
لا اتفاق.. لا توافق.. وربما لا سد
المزيد

الثقافة

إقبال كبير على حفل «الغوري للتراث» ببيت السحيمي (صور)

صدر حديثا.. «عندما تختفي الألوان» للنرويجية كونستانس وترجمة رندة حكيم

«كأنك لم تكن».. رواية جديدة لتيسير النجار عن دار خطوط وظلال

أحمد زكريا الشلق: العشوائيات كانت بؤرة للمخدرات والتطرف الدينى.. ومَنْ لا يعترف بإنجازات الحكومة فى الملف غائب عن الوعى