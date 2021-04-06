تستمر عمليات البحث من جانب المواطنين خلال هذه الساعات على موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021، فقد تزايدت عمليات البحث والاستفسار على محركات البحث على المنصات الإلكترونية، فهناك العديد من الأسر تنتظر المرتب حتى تستطيع شراء الاحتياجات الخاصة بشهر رمضان الكريم، فهناك العديد من المواطنين يتوقعون تقديم صرف المرتبات بمناسبة حلول الشهر الفضيل، حيث طالب الكثير منهم عبر السوشيال ميديا بتقديم موعد الصرف لأن هذا الشهر به مناسبة دينية وهى شهر رمضان الكريم.

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

من جانبها، لم تخرج وزارة المالية، بيانات رسمية تؤكد و تحدد حتى الآن موعد صرف مرتبات شهر أبريل، على الرغم من العمليات المتزايدة في البحث والسؤال عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنصات الإلكترونية خلال هذه الفترة، مع قدوم شهر رمضان، ولكن وفقا لما حدث في شهر مارس، فإنه من المتوقع أن تبدأ عمليات صرف المرتبات 23 أبريل وتستمر حتى يوم 25 من الشهر ذاته، طبقا لما تم في الشهر الماضي، إلا أنه تردد أخبار حول تقديم موعد الصرف خلال شهر أبريل نظرًا لحلول شهر رمضان المعظم، حيث يطالب الكثير من المواطنين بتقديم موعد الصرف للاستعداد للشهر الكريم.

جدول مواعيد صرف معاشات شهر أبريل

حددت وزارة المالية، عملية صرف المرتب حيث قامت بتقسيم صرف الرواتب على مدار ثلاثة أيام، وذلك بهدف منع التكدس والازدحام، وذلك منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي اجتاحت العالم في بداية 2020، لمواجهة كورونا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لعدم انتشار الفيروس.

مراجعة كشف مرتبات شهر أبريل

من جانبها تقوم وزارة المالية، حرصا منها على وصول المرتبات صحيحة للمواطنين، لا تقوم بعملية صرف المرتبات إلا بعد مراجعة الكشوف الخاصة بالعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، الذين يبلغ عددهم ما يزيد عن 5 مليون مواطن، حيث تقسم المرتبات على ثلاثة مراحل، تستمر لمدة ثلاثة أيام منعا للتكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، وحتى تعرف كل شريحة أو جهة اليوم الذي تقوم بالصرف فيه، تسهيلا على المواطنين.





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