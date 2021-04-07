0.3 % زيادة في المؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومي والخاص

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إجمالي عدد المؤسسـات التي تمارس نشاط التدريب إلى 609 مؤسسات عام 2019-2020 مقابل 607 مؤسسـات عام 2018-2019 بنسبة زيادة قدرها 0.3%.وتضـم محافظة القاهـرة العدد الأكبر من هذه المؤسسات بعدد 124 مؤسسة يليها محــافظة القليوبية بـ42 مؤسسة.وفيما يخص القطاع الحكومي، بلغ عدد المؤسسات التدريبية التى تتبع القطاع الحكومي 487 مؤسسة مقابــل 486 مؤسـسة عام 2018-2019 بنسبة زيادة قدرها 0.2%.واحتلت محافظة القاهرة العدد الاكبر من هذه المؤسسات 110 مؤسسة، بنسبة 22.6% من إجمالي عدد المؤسسات.واستحوذ تخصص التمريض على العدد الأكبر من هذه المؤسسات بـ191 مؤسسة تدريبية بنسبة 39.2% من إجمالى عدد المؤسسات التدريبية فى القــطاع الـحكومى (المنهجيغير المنهجى).وفي القطاع الخاص، بلـغ إجمالى مـراكز التدريب المهني التابعة للقطاع الخاص والجمعيات الأهلية الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتمـاعي 122 مركزًا عام 2019-2020 مقابل 121 مركزًا عام 2018-2019 بنسبة زيادة قدرها 0.8%.واحتلت محافظة القاهرة المرتبة الأولى بين باقى المحـافظات من حيث عـدد هذه المـراكز بإجمـالى 14 مركز تدريب مهنى بنسبة 11.5%، يليها محافظة أسيوط بـ13 مركز تدريب بنسبة 10.7%.وفيما يخص الدارسين بالمؤسسات التدريبية، بلغ إجماليهم بالتـعـليم المنهجى بالمؤسسات الـتـدريبية بالقطاع الحكومى 85609 دارسا عام 2019-2020، مقابل 107622 دارسا عام 2018-2019 بنسبة انخفاض 20.5%، كما بلغ إجمالى الدارسين بالتعليــم غير المنهجى بالقطــاع الخـــاص 11540 دارسا مقابل 7058 دارسا عـام 2018-2019بنسبـة زيادة 63.5%.وسجل عدد خريجى التعليم المنهجى بالقطاع الحكومى 25384 خريجا عام 2019-2020 مقابل 28227 خريجا عام 2018-2019 بنسبة انخفاض قدرها 10.1%.