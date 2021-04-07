رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للاستعلام عن العداد الكودي والفاتورة

تصدر رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، محركات البحث الشهيرة خلال هذه الفترة، منذ بدء تفعيلها بشكل رسمي، للمواطنين للتسهيل عليهم في الانتهاء من جميع الخدمات المتعلقة بالكهرباء وهم في منازلهم دون الحاجة للذهاب إلى المقار، وخاصة في ظل ما يمر به العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة.





الدستور " ترصد خلال السطور القادمة رابط المنصة الموحدة للكهرباء، والخدمات التي تقدمها، والأسئلة الشائعة التي ترد عليها.

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

هنا. يمكن للمواطن الذي يرغب في معرفة رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، الدخول عبر الرابط التالي: من





وعقب الدخول على المنصة، يقوم المواطن باختيار منصة الخدمات الموحدة لخدمات الكهرباء، على أن يكون تسجيل الدخول في حالة تسجيل الحساب من قبل، أو إضافة حساب جديد عن طريق إدخال رقم التليفون والاسم والبريد الإلكتروني، كما يمكن تعيين كلمة مرور.





وعند استكمال حالة التسجيل بالبريد الإلكتروني وكلمة السر، يقوم المواطن بإدخال بطاقة الرقم القومي، إذا كان المواطن حديثًا ولم ينتهى من إجراء خدمات عبر المنصة قبل ذلك، وعقب الانتهاء من كتابة جميع البيانات المتعلقة به عبر المنصة، يتم التحويل مباشرة إلى صفحات الخدمات الإلكترونية، التي تقدمها المنصة للجمهور، والضغط على الخدمة التي يريدها المواطن سواء متعلقة بـ العداد الكودي أو اية خدمات أخرى.

أسئلة شائعة تجيب عنها المنصة الموحدة للكهرباء

هناك العديد من الأسئلة الشائعة التي تقوم المنصة بالرد عليها لدى جميع المواطنين فمن لديه سؤال من هؤلاء، فقد يجد إجابته عبر المنصة وهم: ما معنى العداد الكودي ؟ ما معنى عداد مؤقت ؟، طريقة تقديم طلب تركيب عداد كودي، اجراءات التقدم بطلب العداد لكودي، طريقة متابعة الطلب المقدم، فى حالة الرغبة فى تقديم شكوى، كيفية سداد المقايسة.

كما تتضمن الأسئلة أيضا: هل يوجد تقسيط لقيمة المقايسة ؟، المدة الزمنية لتنفيذ المقايسة والتوصيل، هل تختلف تعريفة الحساب للعداد الكودي عن العداد القانونى ؟ هل العداد الكودي اثبات ملكية ويجوز التقدم به للجهات الرسمية ؟ ما هو سعر العداد – المقايسة ؟ ما معنى خدمة تركيب عداد قانونى ؟ ما هى طريقة تقديم الخدمة ؟ ما هى المستندات اللازمة ؟ ما هى اجراءات تقديم الطلب إلكترونيا ؟ طريقة متابعة الطلب المقدم، فى حالة الرغبة فى تقديم شكوى، كيفية سداد المقايسة، المدة الزمنية للتنفيذ المقايسة والتوصيل، ما هو سعر العداد – المقايسة ؟

فجميع هذه الأسئلة سوف يجد المواطن الإجابة عنها عبر المنصة الموحدة للكهرباء ترد على جميع استفسارته حتى لا يشتت في أية منصة أخرى عبر المنصات الإلكترونية الموجودة.





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خدمات المنصة الموحدة للكهرباء

تقدم المنصة الموحدة للكهرباء، العديد من الخدمات منذ تفعيلها، للمواطنين للتسهيل عليهم، لعل أبرزها: التقديم للعدادات الكودية وتسجيل قراءة العدادات ومعرفة فاتورة الكهرباء الشهرية والمبلغ المقرر عليه دفعه لشركة الكهرباء.