بعد تعرضها لهجوم إسرائيلي.. ما أهمية سفينة «سافيز» الإيرانية؟

- ماهي أهمية سفينة سافيز العسكرية الإيرانية؟



أثار تعرض سفينة سافيز العسكرية الإيرانية التي كانت متمركزة في البحر الأحمر قبالة إريتريا لأضرار جراء هجوم بلغم إسرائيلي مساء الثلاثاء، الكثير من الجدل عبر وسائل الإعلام.وأفادت صحيفة نويوريوك تايمز، أن كوماندوس إسرائيليا ألصق بالسفينة العسكرية عبوة مغناطيسية ناسفة، مشيرة إلى أن السفينة يشغلها الحرس الثوري كمركز جمع معلومات استخبارية قبالة الشاطئ الغربي لليمن.وبحسب الصحيفة الأمريكية، فقد عرضت عدة وسائل إعلام إيرانية صورا لألسنة اللهب والدخان المتصاعد من السفينة المحطمة في البحر الأحمر، لكن الحجم الكامل للأضرار أو أي إصابات لم يتضح، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز الأمريكية".- سفينة سافيز تعتبرأول سفينة تم نشرها للاستخدام العسكري، على الرغم من تصنيفها تقنيًا سفينة شحن.- سفينة سافيز عسكرية سرية يديرها الحرس الثوري، حسبما أعلن المعهد البحري الأمريكي العام الماضي.- لها هيكل مشابه لقوارب بوسطن ويلر.- تعتبر"سافيز" ناشطة في المنطقة منذ عدة سنوات لدعم قوات "الكوماندوز" الإيرانية في مهماتها لمرافقة سفن تجارية.