أحدث تصميمات خواتم خطبة 2021
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:11 م
غادة موسىطباعة
تحلم كل فتاة بحفل الخطوبة، تريد أن ترتدي أفضل تصميم في السوق، وأن تختار خاتما يتحدث عنه الجميع، وهذا يتطلب مجهودا كبيرا للغاية.
ونستعرض أفضل خمس خواتم خطبة في 2021 وفقا لموقع scoopempire:
خاتم فضة على شكل قلب
خاتم Snowflake Morganite
خاتم روز برعم
خاتم مرصع بحجر الزركونيا
خاتم الخطوبة BowKnot
ونستعرض أفضل خمس خواتم خطبة في 2021 وفقا لموقع scoopempire:
خاتم فضة على شكل قلب
الخاتم الفضي على شكل قلب هو إله روحاني، تتميز بلمسة نهائية فضية تجعلها ملفتة للانتباه حتى من مسافة بعيدة، وجدت معظم النساء هذه الحلقات لطيفة بسبب الحجر الصغير على شكل قلب، إنه رمز للحب ويمكن للمرء أن يربطه بسهولة.
خاتم Snowflake Morganite
تشبه حلقاته الثلج، والتصميم غير شائع لدرجة أنك تشعر بوجود نجمة متلألئة في اليد، وتبدو رائعة للغاية مع الفستان الأبيض.
خاتم روز برعم
على الرغم من أن حلقات Rose Bud لا تشبه رائحة الوردة، إلا أنها تضيف لمسة من التألق، وسيكون هذا الخاتم أقوى رابط تحتاجه لعلاقة جميلة.
خاتم مرصع بحجر الزركونيا
خاتم مصنوع من الزركونيا المطلي بالفضة هو شيء يدعو للإبهار، فيبدو مع ترصيع منحوت من الذهب الأبيض وحجر الزركونيا المبهر كأنه أعجوبة قد ترغب اى امرأة في احتضانها، ويضيف اللون الفضي الفخامة والجاذبية الهائلة إلى خاتم الخطوبة.
خاتم الخطوبة BowKnot
خاتم الخطوبة البسيط من بونوت يتحدث عن الحب النقي والعاطفة والرومانسية، ومايجعل هذا الخاتم فريدا من نوعه هو الماس اللامع في الأعلى يشبه الكرز.