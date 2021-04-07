أحدث تصميمات خواتم خطبة 2021

خاتم فضة على شكل قلب





خاتم Snowflake Morganite الخاتم الفضي على شكل قلب هو إله روحاني، تتميز بلمسة نهائية فضية تجعلها ملفتة للانتباه حتى من مسافة بعيدة، وجدت معظم النساء هذه الحلقات لطيفة بسبب الحجر الصغير على شكل قلب، إنه رمز للحب ويمكن للمرء أن يربطه بسهولة.





خاتم روز برعم تشبه حلقاته الثلج، والتصميم غير شائع لدرجة أنك تشعر بوجود نجمة متلألئة في اليد، وتبدو رائعة للغاية مع الفستان الأبيض.





خاتم مرصع بحجر الزركونيا على الرغم من أن حلقات Rose Bud لا تشبه رائحة الوردة، إلا أنها تضيف لمسة من التألق، وسيكون هذا الخاتم أقوى رابط تحتاجه لعلاقة جميلة.





خاتم الخطوبة BowKnot خاتم مصنوع من الزركونيا المطلي بالفضة هو شيء يدعو للإبهار، فيبدو مع ترصيع منحوت من الذهب الأبيض وحجر الزركونيا المبهر كأنه أعجوبة قد ترغب اى امرأة في احتضانها، ويضيف اللون الفضي الفخامة والجاذبية الهائلة إلى خاتم الخطوبة.



خاتم الخطوبة البسيط من بونوت يتحدث عن الحب النقي والعاطفة والرومانسية، ومايجعل هذا الخاتم فريدا من نوعه هو الماس اللامع في الأعلى يشبه الكرز.

تحلم كل فتاة بحفل الخطوبة، تريد أن ترتدي أفضل تصميم في السوق، وأن تختار خاتما يتحدث عنه الجميع، وهذا يتطلب مجهودا كبيرا للغاية.