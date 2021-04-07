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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأمني يناقش أهل ضحية كورونا المتفحمة وحراس المقابر

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:56 ص
ضحية كورونا المتفحمة
ضحية كورونا المتفحمة
هدير مصطفي
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كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، أنه تجري مناقشة أهلية ضحية كورونا المتفحمة داخل مقابر أسرتها بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة.

وأوضح المصدر أنه تم اكتشاف كسر القفل الخاص بباب مقبرة المجني عليها، بعد إبلاغ أحد المسئولين عن حراسة المقابر رجال المباحث بالواقعة، ويجري مناقشة ذويها وهم أشقاؤها الثلاثة، وحراس المقابر بالمنطقة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط واقعة العثور على جثة ممرضة متفحمة داخل مقابر أسرتها.

وأوضح أن اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، أنه تم تشكيل فريق بحث من رجال مباحث حلوان لتحديد هوية المتهم بحرق جثة ممرضة بعد دفنها داخل مقابر أسرتها بيوم.

وكان الأهالي في منطقة حلوان قد عثروا على جثة سيدة متفحمة داخل مقابر عزبة الوابور، وتلقي المقدم محمد السيسي رئيس مباحث حلوان، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة متفحمة ملقاة داخل مقابر أسرتها بمقابر عزبة الوابور، وبانتقال رجال مباحث حلوان تبين أن الجثة لسيدة تعمل ممرضة توفيت قبل العثور علي جثتها متفحمة بيوم واحد إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وبسؤال ذويها أفادوا بأنهم فور وفاتها قاموا بدفنها داخل مقابر الأسرة، وتفاجأوا في اليوم الثاني بإبلاغهم أن أحدًا تسلل إلى داخل المقابر وحرق الجثة وترك باب المقابر مفتوحًا، وعلى الفور تم إخطار اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، وأمر بضبط المتهم بارتكاب الواقعة.

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