تراجع معدل البطالة في سنغافورة إلى 3% فبراير الماضي
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:51 ص
وكالاتطباعة
أعلنت وزارة القوة العاملة في سنغافورة، اليوم الأربعاء، تراجع معدل البطالة في البلاد خلال فبراير الماضي 3% مقابل 3.2% خلال يناير الماضي.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي معدل البطالة بين المقيمين في سنغافورة سجل خلال فبراير الماضي 4.1% مقابل 4.3 % خلال يناير الماضي.
في الوقت نفسه تراجع معدل البطالة بين المواطنين في سنغافوة إلى 4.3% خلال فبراير الماضي مقابل 4.5% خلال الشهر السابق.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، إلى أن عدد العاطلين المقيمين في سنغافورة، بلغ خلال فبراير الماضي 96.8 ألف عاطل منهم 85.9 ألف مواطن عاطل.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي معدل البطالة بين المقيمين في سنغافورة سجل خلال فبراير الماضي 4.1% مقابل 4.3 % خلال يناير الماضي.
في الوقت نفسه تراجع معدل البطالة بين المواطنين في سنغافوة إلى 4.3% خلال فبراير الماضي مقابل 4.5% خلال الشهر السابق.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، إلى أن عدد العاطلين المقيمين في سنغافورة، بلغ خلال فبراير الماضي 96.8 ألف عاطل منهم 85.9 ألف مواطن عاطل.