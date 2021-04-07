تراجع معدل البطالة في سنغافورة إلى 3% فبراير الماضي

أعلنت وزارة القوة العاملة في سنغافورة، اليوم الأربعاء، تراجع معدل البطالة في البلاد خلال فبراير الماضي 3% مقابل 3.2% خلال يناير الماضي.وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي معدل البطالة بين المقيمين في سنغافورة سجل خلال فبراير الماضي 4.1% مقابل 4.3 % خلال يناير الماضي.في الوقت نفسه تراجع معدل البطالة بين المواطنين في سنغافوة إلى 4.3% خلال فبراير الماضي مقابل 4.5% خلال الشهر السابق.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، إلى أن عدد العاطلين المقيمين في سنغافورة، بلغ خلال فبراير الماضي 96.8 ألف عاطل منهم 85.9 ألف مواطن عاطل.