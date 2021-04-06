لتوانيا تؤكد موقفها الثابت من قضية فلسطين وفقا للمرجعيات الدولية

أكد مدير إدارة أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا بوزارة الخارجية في دولة ليتوانيا، أودريوس بروزجا، موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، مشيرا إلى أن بلاده ستستمر في دعم فلسطين، خاصة الجهود الفلسطينية لإقامة انتخابات برلمانية ورئاسية.وبحثت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمل جادو، اليوم الثلاثاء، مع بروزجا، آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، خاصة التزام الحكومة بإقامة الانتخابات في موعدها في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.وأكد الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - اهتمامهما بتعزيز التعاون في المجالات المختلفة، خاصة في مجال تمكين المرأة والمجال الأكاديمي والاقتصادي والتكنولوجي والثقافي والسياحي، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لرجال أعمال من البلدين لبحث أفق للتعاون.