سعد الحريرى يلتقى بابا الفاتيكان 22 أبريل

تبلغ رئيس الحكومة اللبنانية المكلف ​سعد الحريري،​ اليوم الثلاثاء، من سفير ​الكرسي الرسولي​ في ​لبنان​ المونسينيور ​جوزيف سبيتيري​، أن قداسة ​البابا فرنسيس​ سيستقبله في ​الفاتيكان​ يوم 22 أبريل الجاري.كان الحريري قد تقدم بطلب اللقاء قبل حوالي أسبوعين، وسيشمل برنامج زيارته لقاء أيضا مع وزير الدولة رئيس الوزراء في الفاتيكان الكاردينال ​بيترو بارولين​، وفقا لموقع النشرة اللبنانى.