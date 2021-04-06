سعد الحريرى يلتقى بابا الفاتيكان 22 أبريل
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:53 م
مروة عنبرطباعة
تبلغ رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، من سفير الكرسي الرسولي في لبنان المونسينيور جوزيف سبيتيري، أن قداسة البابا فرنسيس سيستقبله في الفاتيكان يوم 22 أبريل الجاري.
كان الحريري قد تقدم بطلب اللقاء قبل حوالي أسبوعين، وسيشمل برنامج زيارته لقاء أيضا مع وزير الدولة رئيس الوزراء في الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وفقا لموقع النشرة اللبنانى.
كان الحريري قد تقدم بطلب اللقاء قبل حوالي أسبوعين، وسيشمل برنامج زيارته لقاء أيضا مع وزير الدولة رئيس الوزراء في الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وفقا لموقع النشرة اللبنانى.