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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التصريح بدفن جثة طفل غرق في نهر النيل بمنشأة القناطر

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:43 م
جثة
جثة
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صرّحت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقًا بنهر النيل بمنشأة القناطر، بعدما تسلمت التقرير الطبى الخاص بالضحية، والذى أشار إلى أن الوفاة حدثت نتيجة "إسفكسيا الغرق"، وعدم وجود ما يشير إلى شبهة عنف جنائى حول الواقعة.

وتسلمت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية، واستمعت لأقوال أسرة الطفل، وعقب انتهاء التحقيقات أصدرت تصريح الدفن.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن عدم وجود شبهة جنائية في مصرع طفل غرقا بنهر النيل في منشأة القناطر، واستمع رجال المباحث لأقوال أسرة الطفل، وأكدوا عدم اشتباههم في وفاته جنائيا.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، التي أشرف عليها العقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث منشأة القناطر، إلى أن الضحية تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، ولا توجد شبهة جنائية.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بغرق أحد الأشخاص بنهر النيل في قرية تابعة لمركز منشأة القناطر.

بإجراء التحريات، تبين أن الضحية طفل يقيم بقرية بمنشأة القناطر، وتم التوصل لهويته، وبعد مرور ما يقرب من يومين، تم العثور على جثته طافية بالمياه وانتشالها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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