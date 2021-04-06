رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد أذان صلاة المغرب اليوم الأربعاء 7-4-2021 في القاهرة والمحافظات

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:36 م
صلاة المغرب
صلاة المغرب
هبه محمد
طباعة
لحلول شهر رمضان الكريم وأيام الصيام تقترب علينا، فترتفع عمليات البحث يوميًا وبكثرة على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي وعلى موقع " جوجل " من قبل المسلمين والمسلمات من كافة محافظات جمهورية مصر العربية، عن موعد أذان صلاة المغرب اليوم الأربعاء في القاهرة والمحافظات، ولأن موعد أذان صلاة المغرب يختلف من محافظة إلى أخرى فيبحث الجميع عن التوقيت الصحيح حتى يتمكن المصليين من أداء فريضة الصلاة في أوقاتها.

ونظرًا لإهتمام الكثير وتحرك عمليات البحث على الإنترنت بموقع جوجل من قبل المسلمين والمسلمات من كافة محافظات جمهورية مصر العربية، لذلك يرصد لكم " الدستور " في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل موعد أذان صلاة المغرب اليوم الأربعاء 7-4-2021 في القاهرة وباقي المحافظات.

موعد أذان صلاة المغرب اليوم الأربعاء 7-4-2021 في القاهرة والمحافظات

1 - موعد أذان صلاة المغرب في القاهرة ( 6:17 مساءً )

2 - موعد أذان صلاة المغرب في الإسكندرية ( 6:23 مساءً )

3 - موعد أذان صلاة المغرب في طنطا ( 6:18 مساءً )

4 - موعد أذان صلاة المغرب في الوادي الجديد ( 6:30 مساءً )

5 - موعد أذان صلاة المغرب في الشرقية ( 6:15 مساءً )

6 - موعد أذان صلاة المغرب في المنوفية ( 6:18 مساءً )

7 - موعد أذان صلاة المغرب في سوهاج ( 6:13 مساءً )

8 - موعد أذان صلاة المغرب في الفيوم ( 6:18 مساءً )

9 - موعد أذان صلاة المغرب في قنا ( 6:08 مساءً )

10 - موعد أذان صلاة المغرب في شرم الشيخ ( 6:03 مساءً )

11 - موعد أذان صلاة المغرب في الغردقة ( 6:05 مساءً )

12 - موعد أذان صلاة المغرب في رفح ( 6:06 مساءً )

13 - موعد أذان صلاة المغرب في كفر الشيخ ( 6:19 مساءً )

14 - موعد أذان صلاة المغرب في الإسماعيلية ( 6:13 مساءً )

15 - موعد أذان صلاة المغرب في المنصورة ( 6:17 مساءً )

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع في درجات الحرارة.. والموجة الحارة تنكسر بنهاية الأسبوع

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

زوجة متهم فى قضية شاكوش: «جوزى كان شغال بودى جارد بـ300 جنيه»

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021


الصور

image description

العثور على جثمان مسن في جراج بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحى منطقة بنى غالب الصناعية

image description

ننشر استعدادات محافظة دمياط لاستقبال شهر رمضان

image description

محافظ دمياط تسلم 43 شابًا من ذوى الهمم شهادات الإعفاء

image description

افتتاح معرض «إبداعات فنية» لطلاب الفنون الجميلة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

رئيس استاد الإسكندرية يعلق على واقعة «النسر المعكوس»: خطأ غير مقصود

السعودية تعلق الإفطار والسحور والاعتكاف بالمساجد فى رمضان

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تغير المناخ يدفع بالأجناس البحرية الاستوائية نحو المناطق القطبية

نيجيريا تخسر 97% من موارد الغابات بسبب الصيد الجائر

خبراء يحذرون من تزايد إصابات كورونا رغم التطعيم في بريطانيا

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

أيام زمان

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
موكب المومياوات.. و«كبسولة» الوعي الأثري والحضاري
محمد المعتصم
محمد المعتصم يكتب: سعدنا بـ"سعدي"
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
المزيد

الثقافة

أماني الوزير تستهل مشوارها الشعري بديوان «نبيذ الحكايا»

«عانى المصريون من شقاء واضطهاد فى زمنهم».. قصة الهكسوس فى مصر القديمة

«هؤلاء غيروا التاريخ».. احتفالية بقصر الطفل فى يوم اليتيم

ورش فنية وثقافية بأبوصويرة ضمن برنامج المسرح المتنقل