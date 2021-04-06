موعد أذان صلاة المغرب اليوم الأربعاء 7-4-2021 في القاهرة والمحافظات

لحلول شهر رمضان الكريم وأيام الصيام تقترب علينا، فترتفع عمليات البحث يوميًا وبكثرة على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي وعلى موقع " جوجل " من قبل المسلمين والمسلمات من كافة محافظات جمهورية مصر العربية، عن موعد أذان صلاة المغرب اليوم الأربعاء في القاهرة والمحافظات، ولأن موعد أذان صلاة المغرب يختلف من محافظة إلى أخرى فيبحث الجميع عن التوقيت الصحيح حتى يتمكن المصليين من أداء فريضة الصلاة في أوقاتها.ونظرًا لإهتمام الكثير وتحرك عمليات البحث على الإنترنت بموقع جوجل من قبل المسلمين والمسلمات من كافة محافظات جمهورية مصر العربية، لذلك يرصد لكم " الدستور " في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل موعد أذان صلاة المغرب اليوم الأربعاء 7-4-2021 في القاهرة وباقي المحافظات.موعد أذان صلاة المغرب اليوم الأربعاء 7-4-2021 في القاهرة والمحافظات1 - موعد أذان صلاة المغرب في القاهرة ( 6:17 مساءً )2 - موعد أذان صلاة المغرب في الإسكندرية ( 6:23 مساءً )3 - موعد أذان صلاة المغرب في طنطا ( 6:18 مساءً )4 - موعد أذان صلاة المغرب في الوادي الجديد ( 6:30 مساءً )5 - موعد أذان صلاة المغرب في الشرقية ( 6:15 مساءً )6 - موعد أذان صلاة المغرب في المنوفية ( 6:18 مساءً )7 - موعد أذان صلاة المغرب في سوهاج ( 6:13 مساءً )8 - موعد أذان صلاة المغرب في الفيوم ( 6:18 مساءً )9 - موعد أذان صلاة المغرب في قنا ( 6:08 مساءً )10 - موعد أذان صلاة المغرب في شرم الشيخ ( 6:03 مساءً )11 - موعد أذان صلاة المغرب في الغردقة ( 6:05 مساءً )12 - موعد أذان صلاة المغرب في رفح ( 6:06 مساءً )13 - موعد أذان صلاة المغرب في كفر الشيخ ( 6:19 مساءً )14 - موعد أذان صلاة المغرب في الإسماعيلية ( 6:13 مساءً )15 - موعد أذان صلاة المغرب في المنصورة ( 6:17 مساءً )