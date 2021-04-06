دقيقة حداد على روح الدكتورة فرحة الشناوى فى اجتماع المجلس القومى للمرأة

عقد المجلس القومى للمرأة اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وبحضور أعضاء وعضوات المجلس وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.فى بداية الإجتماع دعت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة عضوات وأعضاء المجلس لدقيقة صمت حدادًا على روح الدكتورة فرحة الشناوى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالدقهلية عضوة مجلس النواب، وقالت الدكتورة مايا مرسي: "لقد فقدنا سيدة عظيمة ومحترمة، عالمة وأم غالية ندعو لها بالرحمة ولأهلها الصبر والسلوان".تضمن الإجتماع استعراض تنفيذ مشروع " تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالى والإقتصادى بريف مصر " بالتعاون مع البنك المركزي المصري والاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة UNWOMEN، والذى سيتم تنفيذه على مدار 3 سنوات وأشارت الدكتورة مايا مرسي أن هذا المشروع يُعتبر من أهم المشروعات ذلك أن ملف التمكين الإقتصادى للمرأة يُعتبر الأهم فى هذه المرحلة.كما تم استعراض مقترح بشأن تنفيذ حرف للسيدات تدر لها الدخل، حيث يقوم المجلس بتدريب عدد من السيدات ويساعدهن على توسيع أعمالهن وحصولهن على قروض لعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة وضمهن لمنظومة الشمول المالى.وعرضت إيزيس حافظ المديرة العامة للإدارة العامة للتدريب والتوعية بالمجلس لعدد من حملات طرق الأبواب التى نفذها المجلس خلال الفترة الماضية والتى شملت حملة "ريادة الأعمال" بهدف توعية السيدات بأهمية المشروعات الصغيرة تمهيدا لعمل دورات تدريبية للسيدات الراغبات فى بدء مشروع صغير، وحملة "احميها من الختان"، حيث تم توعية المستهدفين بخطورة ظاهرة الختان وعقوبته خاصة بعد موافقة البرلمان على تغليظ عقوبة الختان، والحملة الحالية التى ينفذها المجلس تحت عنوان " المعادلة الصح " فى إطار جهود المجلس لتوسيع مجالات العمل وتوعية السيدات على مستوى الأرض بأهمية الغذاء السليم وتعريف السيدات بالمنتجات الغذائية الصحية الامنه لها ولأطفالها وخطورة استخدام الزيوت المهدرجة.كما تطرق الاجتماع إلى استعراض خطط عمل اللجان الدائمة بالمجلس خلال الفترة القادمة.