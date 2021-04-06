إيران تعلن تجربة أجهزة طرد مركزية متطورة من الجيل التاسع

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، عن بدء تجارب لأول مرة على أجهزة طرد مركزية متطورة من الجيل التاسع، وذلك وفقا لما ذكرته قناة العربية الإخبارية.وأعلن بهروز كمالوندي، المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن طهران بدأت لأول مرة اختبارات على أجهزة طرد مركزي متطورة من الجيل التاسع "IR9"، مضيفا أن "IR9" أجهزة طرد مركزي حديثة صنعت محليا وفق المعايير المعتمدة، وبدأنا اختبارها ميكانيكيا".وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إنه سيتم الكشف عن 133 إنجازا متطورا في مجال الصناعة النووية، يوم الجمعة المقبل، بمناسبة اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية في إيران، بمشاركة الرئيس الإيراني حسن روحاني، والذي سيفتتح عن طريق "الفيديو كونفرنس"، 12 مشروعا في مختلف المجالات النووية، من بينها الليزر، والطب النووي، وتخصيب اليورانيوم.بدوره قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، إن 6 مجموعات من أجهزة الطرد المركزي من نوع "IR2M" تم تركيبها حتى الآن في مفاعل "نطنز" الإيراني تحت الأرض، مؤكدا أن طهران استكملت تركيب مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي "IR4" ومجموعة "IR6" في المفاعل.وأوضح أن إيران باتت تمتلك الآن 16500 وحدة فصل في تخصیب الیورانیوم، بينما كانت تمتلك قبل الاتفاق النووي 1300.