اعتقال داعشي في عملية أمنية ببغداد

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الثلاثاء باعتقال أحد عناصر تنظيم داعش الارهابي في عملية أمنية بالعاصمة بغداد.وقال المصدر ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية ـ وردت لدينا معلومات استخباراتية تفيد بوجود داعشي والمكنى أبو سعد والذي يعمل عنصر أمن في التنظيم الإرهابي، مضيفا أن القوات الأمنية ألقت القبض على المتهم في بغداد.وأشار المصدر إلى أن القوات الأمنية ضبطت بحوزته على بندقية كلاشنكوف، مضيفا أنه حاليا يجري التحقيق مع المتهم.