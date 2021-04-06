أطباء غرب دارفور: ارتفاع حصيلة مواجهات الجنينة إلى 50 قتيلًا و130 جريحًا

أعلنت لجنة أطباء غرب دارفور، اليوم الثلاء، عن ارتفاع حصيلة مواجهات الجنينة إلى 50 قتيلا و130 جريحا، وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية.وأشارت وكالة الأنباء السودانية، أمس الإثنين، إلى أن أمن مجلس الأمن والدفاع السوداني في اجتماعه الطارئ بالقصر الجمهورى اليوم، الإثنين، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، على إعلان حالة الطوارئ بولاية غرب دارفور، وتفويض القوات النظامية لاتخاذ كل ما يلزم لحسم النزاعات القبلية.