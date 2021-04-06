فرنسا تقترب من الوصول لأكبر مساهم في «إير فرانس»

تساهم فرنسا بما يصل إلى أربعة مليارات يورو (4.7 مليار دولار)، في إعادة رسملة "إير فرانس كيه.إل.إم"، ما يرفع حصتها البالغة 14.3 بالمئة في مجموعة الطيران لأكثر من مثليها بموجب خطط أُعلن عنها اليوم الثلاثاء، بموافقة الاتحاد الأوروبي.وستحول الحكومة الفرنسية قرضا بثلاثة مليارات دولار قُدم إلى المجموعة في العام الماضي، إلى أداة هجينة وتلتزم بمليار يورو إضافية لإصدار أسهم مزمع، لترفع حصتها في إير فرانس-كيه.إل.إم إلى نحو 30 بالمئة.وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير لإذاعة فرنسا إنتر "من شأن هذا أن يجعل الدولة أكبر مساهم في إير فرانس"، واصفا التحرك بأنه "مؤشر على الالتزام" تجاه شركة الطيران ووظائفها الفرنسية.