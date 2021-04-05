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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع وإصابة 5 أشخاص في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:34 م
خصومة
خصومة
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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لقي ٣ أشخاص مصرعهم بينما أصيب ٢ آخران إثر تجدد خصومة ثأرية قديمة بين عائلتين بقرية بني محمد بمركز أبنوب بأسيوط.

كان قد تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد تجدد خصومة ثأرية قديمة بين عائلتين وإطلاث أعيرة نارية كثيفة.

على الفور انتقل مدير أمن أسيوط إلى موقع البلاغ وبرفقته قوات الامن والأمن المركزي وتم فرض كردون أمني بالمنطقة وبالفحص تبين وقعت مشاجرة بالاعيرة النارية بين عائلة سرور وعائلة الخراقيق وذلك بقرية بني محمد المروانه التابعه لمركز أبنوب.

ونتج عن المشاجرة وفاة كلا من "ع م ع" ٥٥ عام و"ا ع ع" ١٧ عام و"م ع ا" ٢٠ عام وإصابة كلا من "ع م ع" ٨٠ عام ومجهول الاسم والبيانات سائق توكتك تصادف مروره أثناء المشاجرة.

وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النيران وجارى نقل الجثث والمصابين بعربات الإسعاف إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

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