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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

انطلاق حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:47 م
مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
دعاء عبد المقصود
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انطلقت منذ قليل فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بمسرح محمد عبدالوهاب مع تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة للتعايش الأمن مع فيروس كورونا المستجد.

وشهد حفل الافتتاح الذي تقدمه الإعلامية جيرمين المناديلي حضور الدكتور محمد العدل رئيس شرف المهرجان، والفنان باسم سمرة، والمخرج عمر عبدالعزيز ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية خالد عبدالجليل، والفنان محمد خميس، وعدد من القيادات الرسمية والشعبية بمحافظة الإسكندرية.

وتم عرض الأغنية الخاصة بالافتتاح وعرض فيلم تسجيلي قصير عن الدورات السابقة للمهرجان.

ومن المقرر تكريم الفنان باسم سمرة الذي قدم مسيرة فنية حافلة، كما يتم استعراض لجان تحكيم المهرجان المكونة من المخرج عمر عبدالعزيز، الممثلة رشا مهدي، ومصممة الأزياء ريم العدل لمسابقتي الأفلام الروائية والتسجيلية، وكل من المخرج أشرف مهدي، الناقدة أروى تاج الدين والكاتب لاري نبيل لتحكيم مسابقتي الطلبة والتحريك.

ويعرض فيلم "توك توك" عقب حفل الافتتاح مباشرة بعد انطلاقه في مهرجان كليرمون فيران بفرنسا مطلع العام الحالي، وهو من تأليف محمد خضر وشريف عبدالهادي ومن بطولة إلهام وجدي، أشرف مهدي، محمد خميس، عمر راشد، ماري جرجس، ندى أكرم، موسيقى تصويرية سيف الدين هلال ومن إخراج وتصوير ومونتاج محمد خضر.

تدور أحداث الفيلم عن ولاء التي تحاول توفير دخل لعائلتها بعد أن هاجر زوجها لخارج البلاد بطرق غير شرعية فتعمل ولاء سائقة توك توك وتشتبك في العديد من الاشتباكات مع الرجال من عنف وتحرش لهيمنتهم على سوق التكاتك.

وتشارك بالمهرجان 18 دولة هي: مصر- فلسطين – سوريا – المغرب – العراق – بلجيكا – الجزائر- الأردن - تونس – الإمارات - لبنان – السعودية – المانيا – فرنسا – ليبيا – اليمن – إيطاليا – ماليزيا.

وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسًا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.

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