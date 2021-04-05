تصدر مواعيد قطارات الصعيد غدا وأسعار التذاكر، محركات البحث الشهيرة حيث يرغب الكثير من المواطنين في معرفة المواعيد، بالبحث عنها عبر المنصات الإلكترونية، فهناك العديد من المواطنين يرغبون في السفر عن طريق القطار باعتباره وسيلة سريعة وسهلة ومضمونة وغير مكلفة، خاصة لمن هم بالوجه القبلي.

مواعيد قطارات الصعيد غدا الثلاثاء

على مدار الفترة الماضية، قامت وزارة النقل، بوضع خريطة زمنية لمواعيد القطارات المتجهة للصعيد، بهدف النهوض بهيئة سكك حديد مصر، والقيام بوضع منظومة مواعيد ثابتة لتحرك القطارات، حتى لا يتم تشتيت المواطن بل يظل الموعد ثابتا، على مدار الأيام، فقد جاءت مواعيد القطارات المتجهة للصعيد كالتالي:





يتحرك القطار رقم 1902 من القاهرة في تمام الساعة الواحدة صباحا ويصل محطة أسوان في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

ويتجه يتحرك القطار رقم 934 من محطة سيدي بشر بالإسكندرية الساعة الواحدة وعشر دقائق صباحا ويصل محطة الأقصر الساعة الثانية ظهرا.

يتحرك القطار رقم 978 من محطة القاهرة في تمام الساعة السادسة صباحا ويصل أسيوط الساعة الرابعة عصراً.

يتحرك القطار رقم 990 من محطة رمسيس الساعة الواحدة ظهرا ويصل سوهاج الساعة السابعة مساء.





أسعار تذاكر قطارات الصعيد

وضعت هيئة السكك الحديدية، أسعار تذاكر القطارات المتجهة إلى الوجه القبلي بدرجتيها الأولى والثانية، حيث جاءت الأسعار كالآتي وفقا لآخر زيادة، تتضمن: قطار " القاهرة - الأقصر" 145 جنيها للدرجة الأولى و110 الدرجة الثانية.





بينما جاءت أسعار تذاكر قطار "القاهرة - أسوان" 175 جنيها للدرجة الأولى و125 جنيها للدرجة الثانية، و أسعار تذاكر قطار " القاهرة - قنا" 135 جنيه للدرجة الأولى و 100 جنيه للدرجة الثانية و قطار " القاهرة - سوهاج" 115 جنيه للدرجة الأولى و 85 جنيه للدرجة الثانية، وجاء قطار "القاهرة - أسيوط" 100 جنيه للدرجة الأولى و 80 جنيه للدرجة الثانية، بينما جاءت أسعار تذاكر قطار "القاهرة المنيا" 85 جنيه للدرجة الأولى و 65 جنيها للدرجة الثانية.