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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الخزانة الأمريكية تدعو إلى حد أدنى عالمى لضريبة الشركات

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:27 م
الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية
وكالات
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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الإثنين، إنها تعمل مع دول مجموعة العشرين من أجل التوصل إلى اتفاق على حد أدنى عالمي لضريبة الشركات لإنهاء "المنافسة الدائرة منذ 30 عاما على خفض ضرائب الشركات".

وفي كلمة مُعدة لإلقائها أمام مجلس شيكاجو للشئون العالمية، قالت "يلين" إنها ستسعى خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي هذا الأسبوع للنهوض بالنقاشات الجارية بخصوص تغير المناخ وتوفير اللقاحات وتشجيع الدول على دعم تعاف عالمي قوي.

وشددت يلين على أهمية أن تكفل الحكومات "أنظمة ضريبية مستقرة بإيرادات كافية لإنفاقها على الصالح العام والتصدي للأزمات، وأن يتحمل جميع المواطنين نصيبهم العادل من عبء التمويل الحكومي".

من ناحية أخرى، أبلغ مسئول بالخزانة الأمريكية الصحفيين أنه من الضروري مشاركة الاقتصادات الرئيسية في مقترح الحد الأدني الضريبي العالمي لكي ينجح.

وقال إن الولايات المتحدة ستستخدم تشريعاتها الضريبية لمنع الشركات من نقل الأرباح أو المقار إلى ملاذات ضريبية وستشجع الاقتصادات الرئيسية الأخرى على أن تحذو حذوها.

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