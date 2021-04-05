«السكة الحديد» تناشد المواطنين تجنب أمرين يهددان حياتهم

ناشدت هيئة السكة الحديد، المواطنين عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، المواطنين تجنب عدد من المخالفات تجاه المرفق أثناء التواجد فيه، مثل القيام بالعبور من الأماكن غير المخصصة لذلك على شريط السكة الحديد.وأكدت هيئة السكة الحديد، ضرورة عدم التسطح أعلى القطارات لعدم التعرض للسقوط، وعدم عبور شريط السكة الحديد من على القضبان بدلًا من استخدام السلالام والأنفاق.