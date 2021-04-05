هيئة الأركان المشتركة الأردنية: قادرون على مواجهة أي تهديد

قالت هيئة الأركان المشتركة الأردنية، اليوم الاثنين، إن البلاد قادرة على مواجهة أي تهديد، حسبما أفادت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.وقالت الحكومة الأردنية، في بيان خلال مؤتمر صحفي لأيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، أمس الأحد، إن الأجهزة الأمنية تابعت نشاطات تستهدف الوطن للأمير حمزة بن الحسين وآخرين، وإنه تم اعتقال الدائرة المقربة من الأمير حمزة، ونحاول التعامل مع الأمير في إطار العائلة الهاشمية، حسب تعبيره، مشددًا على أن "العملية الأمنية أردنية بالكامل، وأنه لا صحة لتورط أي قادة عسكريين أردنيين في العملية".