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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

موعد أذان المغرب في أول يوم رمضان 2021

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:19 م
أذان المغرب
أذان المغرب
هبه محمد
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لحلول شهر رمضان الكريم الذي ينتظره المسلمين والمسلمات من جميع الدول العربية، ترتفع عمليات البحث مؤخرًا في الفترة الأخيرة على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي وعلى موقع " جوجل " من قبل المسلمين والمسلمات من كافة الدول عن موعد أذان المغرب في أول يوم رمضان 2021، وستعد الجميع لإستقبال شهر رمضان بالصلاة والدعاء وحفظ القرآن الكريم والإكثار من العمل الصالح، لأن في تلك في الفترة يتقبل الله سبحانه وتعالى دعاء المسلمين وتحقيق المراد.

موعد أذان المغرب في أول يوم رمضان 2021

ويعتبر شهر رمضان الكريم من أفضل أيام السنة، لأن العبد ينتظره للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يغفر له ويحقق له ما يتمناه، ويعتبر للصيام فوائد كثيرة للجسم وينقيه من السموم، ولكن الصيام ليس الإمتناع عن الطعام والشرب فقط، ولكن يصوم المسلم عن كافة الأشياء المحرمة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز.

ونظرًا إلى أن عمليات البحث مستمرة على محركات الإنترنت بموقع جوجل من المسلمين والمسلمات من جميع الدول العربية، لذلك يعرض لكم " الدستور " في تقريرة كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل موعد أذان المغرب في أول يوم رمضان 2021.

موعد أذان المغرب في أول أيام شهر رمضان 2021

وكشف معهد البحوث الفلكية، عن موعد أول يوم رمضان 2021 وهو الموافق 13-4-2021 من الشهر الحالي يوم الثلاثاء، وكانت قد أكد معهد البحوث الفلكية بالمملكة العربية السعودية أنه سيتم الكشف على رؤية الهلال يوم الإثنين الموافق 12-4-2021، وأضاف معهد البحوث أن شهر رمضان الكريم هذا العام سيكون مكتملًا.

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ولمن يبحث عن موعد أذان المغرب في أول يوم رمضان 2021، حيث أكدت البحوث الفلكية على أن صلاة المغرب ستكون في تما الساعة 6:21 مساءً، وأضافت أن التوقيت سيكون مختلف يوميًا سوف يكون في زيادة دقيقة كل يوم عن اليوم السابق، أما صلاة الفجر وقت السحور في تمام الساعة 4 صباحًا، وهذا يعادل صيام ما بين 14 - 15 ساعة باختلاف التوقيتات كل يوم، وفي شهر رمضان الكريم يجب أن يقوم المسلم بأداء فريضة الصلاة في أوقاتها لأن لها عقاب كبير عند الله سبحانه وتعالى.

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