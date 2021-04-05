تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر للتهرب من الضرائب لـ 7 يونيو

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار معتز صادق، اليوم الإثنين، محاكمة المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت محمد محمد قمر، فى اتهامه بالتهرب من دفع 513 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 7 يونيو المقبل لتقديم ما يفيد الموافقة على التصالح النهائي من وزير المالية.وكشفت عريضة القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر الشهير بـ"أيمن بهجت قمر"، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغاني والمؤلفات الغنائية، فى الفترة من 2009 حتى 2013، وقد أجلت نظر الدعوى فى الجلسة المحددة.