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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

بعد أزمته.. نقيب المحامين يشكل لجنة لمراجعة مشروع المنظومة الإلكترونية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:58 ص
رجائي عطية
رجائي عطية
محمد جعفر
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أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، قرارا بتشكيل لجنة لتنفيذ مشروع المنظومة الإلكترونية والدمغات والتوثيق، بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى العقد السابق المبرم في 11 فبراير 2018 بخصوص تنفيذ مشروع المنظومة الإلكترونية والدمغات والتوثيق، والذي واجه العديد من الاتهامات من بينها التربح لصالح أعضاء بمجلس النقابة.

وقرر عطية الآتي تشكل لجنة من:
- حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين.
- عبد المجيد هارون، أمين صندوق النقابة.
- عبد الحفيظ الروبي، عضو المجلس.
- محمود الداخلي، الأمين العام المساعد.
- صلاح سليمان، عضو المجلس.

وتقوم اللجنة خلال أسبوع من تاريخه بكتابة مشروع عقد للتعاقد على مقتضاه بشأن تنفيذ مشروع المنظومة الإلكترونية والدمغات والتوثيق واستكمال "النقابة الذكية"، و​يعرض على النقيب، المشروع فور كتابته لعرضه على هيئة المكتب ثم مجلس النقابة.

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