1.95 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا في هولندا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الإثنين، أنه تم حتى الآن إعطاء 1.95 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في هولندا.وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 12 أسبوعا.ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 1.32 مليون، والوفيات إلى 16 ألفا و786 وسجلت هولندا أول حالة إصاب بالفيروس قبل عام وخمسة أسابيع.