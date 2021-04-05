نجاة سائق قبل دهس قطار لسيارته في أوسيم

أنقذت العناية الإلهية قائد سيارة ملاكي، قبل لحظات من إطاحة قطار بالسيارة على مزلقان بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة.وورد لضباط مباحث قسم شرطة أوسيم بلاغا بدهس سيارة ملاكي أسفل عجلات القطار، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين أن سائق سيارة ملاكي أثناء عبوره شريط السكة الحديد أثناء قدوم القطار، اصطدم به وتمكن السائق من النجاة والخروج من السيارة قبل الاصطدام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.