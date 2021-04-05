رئيس كوريا الجنوبية: لا تسامح مع مخالفي جهود مكافحة كورونا

أكد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، اليوم الاثنين، أنه لا تسامح مع من ينتهكون قواعد الحجر الصحي أو يقوضون جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، داعيا المواطنين إلى الحذر واليقظة والتطبيق الصارم للإجراءات.وقال رئيس كوريا الجنوبية، خلال اجتماعه الأسبوعي مع كبار مساعديه، حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية "كيه بي إس"، إنه يجب على الدولة أن تكون حذرة، وألا تخفض دفاعاتها مع تزايد حركة المواطنين وأنشطتهم الخارجية مع بدء فصل الربيع، متعهدا أن يبلغ عدد المواطنين الذين تلقوا التطعيم 12 مليون شخص بحلول نهاية يونيو المقبل بهدف تحقيق مناعة القطيع بحلول نوفمبر، وتوسيع قاعدة من يتلقون الجرعة الأولى من التطعيم بعدما ثبت فاعليتها في تحقيق حماية ملحوظة من الإصابة بالفيروس.يشار إلى أن كوريا الجنوبية سجلت، اليوم، 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية تفشي الوباء إلى 105 آلاف و752 حالة.