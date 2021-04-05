موعد طرح مسلسل «لاكاسا» الموسم الخامس

يستعد صناع المسلسل الإسباني لاكاسا "La Casa De Pabel" لطرح الموسم الخامس والأخير منه، بعدما استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا في كل مواسمه الأربعة التي عرضت خلال الفترة الماضية، مما جعل جمهور المسلسل ينتظرون الموسم الخامس بلهفة شديدة.موعد عرض مسلسل لاكاسا الموسم الخامسوكان صناع العمل أعلنوا خلال شهر يوليو من العام الماضي عن بدء تصوير الموسم الخامس والجديد منه، مما أدخل السرور في قلوب متابعيه لمعرفة مصير العصابة التي تتكون من عدد من لأفراد الذين اختارهم شخص ما ليقوموا بعمليات سطو مسلح، ومن المفترض أن يبدأ عرض الموسم الجديد نهاية موسم الصيف المقبل ولم يحددوا موعد محدد له حتى الآن.فريق عمل مسلسل لاكاسا وأسماء شخصياتهمويشارك في بطولة المسلسل كل من ألفارو مورتي" (البروفيسور)، و"أورسولا كوربيرو" (طوكيو)، و"بيدرو ألونسو" (برلين)، و"ألبا فلوريس" (نيروبي)، و"إيتزيار إيتونو" (لشبونة)، و"ميغيل هيران" (ريو)، و"إستر أكيبو" (ستوكهولم)، و"جايمي لورنتي" (دنفر)، و"داركو بيريك" (هلسنكي)، و"لوكا بيروس" (مارسيليا)، و"هوفيك كيوتشكاريان" (بوغوتا)، و"رودريغو دي لا سيرنا" (باليرمو).ويأتي دور"نجوى نمري" (المحققة "سييرا")، و"فرناندو كايو" (العقيد "تامايو")، و"خوان فرنانديز" (الكولونيل "برييتو")، و"فرناندو سوتو" (آنخل) و"ماريو دي لا روزا" (سواريز)، ليثير الحماسة في رجال الشرطة والقضاء على "المقاومة".ويكتمل فريق الممثلين الرئيسيين مع "بيب مونيه" (محافظ البنك المركزي)، و"إنريك أرس" (أرتورو رومان)، و"كيتي مانفر" (ماريبي)، و"خوسيه مانويل بوغا" (غانديا).أحداث الموسم الخامس من مسلسل لاكاساوتوقع جمهور المسلسل العديد من الأحداث التي يدور حولها الموسم الجديد وهو خروج "البروفيسور" من اللعبة، خاصة بعد تصريحات ألفارو مورتي باقتناعه بضرورة رجوع البطل إلى صومعته، حيث العزلة والوحدة التي يحبها ويتقنها، بعد أن انقلبت حياته رأسا على عقب بسبب خروجه من منطقته الآمنة وإقحام آخرين لدائرته القريبة بل وزيادة الأمر سوءا بالوقوع في الحب.وتشهد الأحدث سقوط مزيد من القتلى من أفراد العصابة من بينهم "دنفر" و"هلسنكي" و"البروفيسور" شخصيا، كأحد تأويلات ما جاء بمشهد ما بعد موت "نيروبي"، ونجاح طوكيو في النجاة بحياتها منفردة، كونها الراوي للأحداث مع توقع أنها تفعل ذلك من داخل السجن.