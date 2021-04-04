حكاية «علاء» مع تصنيع زينة رمضان (صور)

اعتاد علاء المنجي الرجل الخمسيني القاطن بمنطقة محمد فتحي بالمنصورة، على عمل زينة رمضان منذ طفولته لإدخال البهجة على من حوله، وتعليق الزينة والورق على منزله والمنازل المجاورة احتفالًا بقدوم شهر رمضان الكريم.يروي «علاء»، ذو الـ٥٨ عامًا، أنه قام بتطوير ذاته بصنع الحروف الخيامية وزينة رمضان وعمل بوجي وطمطم من زينة رمضان، وطور ذاته بمشاهدة الفيديوهات عبر اليوتيوب»، ويقوم بالتجول قبل حلول رمضان بأيام في شوارع محافظة المنصورة لبيع منتجاته، ومشاركة المواطنين فرحتهم.يحلم الرجل الخمسيني أن يصل عمله في صنع زينة رمضان إلى جميع محافظات مصر، منوهًا أنه يقوم بتزيين دار الايتام والمسنين كل عام والاحتفال معهم بحلول شهر رمضان.