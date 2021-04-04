«هؤلاء هم الإخوان».. الأكثر مبيعا بمعرض الإسكندرية للكتاب

شهد معرض إسكندرية التاسع للكتاب الذى نظمت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة هيثم الحاج علي في الفترة من ٢٥ مارس الماضى حتى أمس ٣ أبريل بأرض كوتة بالأزاريطة حضورا جماهيريا كبيرا من مختلف الشرائح العمرية خاصة الشباب.وتجاوز حجم مبيعات الهيئة المصرية العامة للكتاب في هذه الدورة النسبة التي تحققت العام الماضي بأكثر من 50 ٪، حيث بلغ إجمالي المبيعات ١٦٧٨٦٠ جني، فيما بلغ عدد النسخ المباعة ١٢٦١١ نسخة، وكان الأكثر مبيعا كتب نساء على عرش مصر، حكايات الولاد والأرض، المنسي صديقي وهؤلاء هم الإخوان.