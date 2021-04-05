أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021
الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:09 ص
الدستورطباعة
تنشر "الدستور" أسعار الدواجن اليوم الإثنين ٥-٤-٢٠٢١، ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن أسعار الدواجن في السوق المصري، بكافة انواعها المختلفة، لذلك نستعرض لكم خلال التقرير التالي كافة المعلومات عن أسعار الدواجن وفقا لأخر التحديثات داخل السوق المصري.
ويحتوي التقرير على كافة تفاصيل أسعار الدواجن، وهي "الفراخ وأمهات الفراخ البيضاء والبط وكتاكيت الفراخ، وكراتين البيض البلدي والأبيض والأحمر".
تمثل أسعار الدواجن، اهتماما للقارىء المصري بشكل يومي، على جوجل، ولديكم تقرير عن أسعار الدواجن، وفقا لأخر تطورات السوق الداجني، كما هو بالأتي:
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ويحتوي التقرير على كافة تفاصيل أسعار الدواجن، وهي "الفراخ وأمهات الفراخ البيضاء والبط وكتاكيت الفراخ، وكراتين البيض البلدي والأبيض والأحمر".
أسعار الدواجن اليوم الإثنين ٥-٤-٢٠٢١
تمثل أسعار الدواجن، اهتماما للقارىء المصري بشكل يومي، على جوجل، ولديكم تقرير عن أسعار الدواجن، وفقا لأخر تطورات السوق الداجني، كما هو بالأتي:
أسعار الفراخ اليوموصل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين ٢٩ إلى ٣٠ جنيها، وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو بين ٣٤ إلى ٣٥ جنيها، ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي بين ٣٥ إلى ٣٦ جنيها، وسجل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء بين ١٩ إلى ٢٠ جنيها.
أسعار الكتاكيت اليوموصل سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين ٧.٢٥ إلى ٧.٥٠ جنيه، وبلغ سعر الكتكوت الساسو الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين ٢ إلى ٢.٢٥ جنيه، ووصل سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين ٣ إلى ٣.٢٥ جنيه.
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