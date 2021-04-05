أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

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أسعار البط اليوم

أسعار البيض اليوم

أسعار السمان اليوم

سجل سعر لحم البط الفرنساوي بين ٢٤ إلى ٢٤.٥٠ جنيه، وبلغ سعر لحم البط المسكوفي بين ٤٧ إلى ٤٧.٢٥ جنيه، ووصل سعر لحم البط المولارد بين ٣١ إلى ٣٢.٥٠ جنيه.بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر بين ٣٤ إلى ٣٥ جنيها، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض بين ٣٢ إلى ٣٣ جنيها، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي بين ٣٣ إلى ٣٤ جنيها.سجل سعر كتكوت السمان "أسمر بري" الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين ٢.٢٥ ألى ٢.٥٠ جنيه، وبلغ سعر كتكوت السمان "أبيض هجين" الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين ٢.٧٥ إلى ٣ جنيهات، ووصل سعر كتكوت السمان "هجين بياض" البالغ من العمر ١٤ يوم بين ٥.٥٠ إلى ٦ جنيهات.