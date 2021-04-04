ورشة عمل حول الإشكاليات العملية لقانون الأحوال الشخصة في «المحامين»

عقدت لجنة المرأة بنقابة المحامين، برئاسة فاطمة الزهراء غنيم؛ بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، ورشة عمل حول الإشكاليات العملية لقانون الأحوال الشخصة.وقالت فاطمة الزهراء غنيم، مقرر لجنة المرأة، بأن الورشة عقدت بالجامعة الأمريكية على مدار يومين؛ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً، مشيرة إلى أن الورشة ضمت عدد (8) محاميات و(2) محامين، من المتخصصين في الأحوال الشخصية لرفع كفاءتهم.وأكدت مقرر لجنة المرأة أن هناك ورشة أخرى ستعقد يومي 6,7 أبريل، منوهةً إلى أن الورشة يحاضر فيها المستشار حسن الحسيني.