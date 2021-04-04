تقدم "الدستور" تقرير عن، حيث حدد برنامج تكافل وكرامة عدد من الفئات المستحقة، وهي الأسرة والطفل والمرأة وذوي الإعاقة والمسنين والشباب، وهذا طبقا لعدد من الشروط يجب توافرها في المتقدم للبرنامج.ويمكن للمواطنين التعرف على طريقة تسجيل خط وي تكافل وكرامة من خلال التقرير التالى، حيث أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في وقت سابق، عن توفير خط تكافل وكرامة، بهدف التواصل مع المواطنين المستفيدين من البرنامج وإرسال لهم أخر تطورات صرف المعاشات.

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طريقة تسجيل خط وي تكافل وكرامة من الشركة المصرية للاتصالات we

نستعرض لكم كافة الخطوات التي تجعل المواطنين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، تسجيل خط وي من خلال الشركة المصرية للاتصالات، كما هو موضح بالتالي:

- يقوم المواطن بالدخول على الرابط الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات لتسجيل خط وي تكافل وكرامة من هنا .

- بعد ذلك كتابة الرقم القومى للمواطن المكون من ١٤ رقم، والموجود بشهادة الميلاد.- ادخال تاريخ سريان بطاقة الرقم القومى، السنة والشهر واليوم.- ثم الضغط على زر لست ربوت، وذلك للتأكد من أن الشخص هو الذى يدخل البيانات، وليس محاولة لاختراق الموقع.- بعد ذلك يتم الضغط على زر متابعة، وفى حالة وجود خطأ فى البيانات أو الرقم القومى غير صحيح أو الرقم القومى غير مسجل ضمن مستحقين برنامج تكافل وكرامة، فالموقع لن ينتقل إلى الصفحة التالية، وستظهر رسالة عفوا الخدمة غير متاحة.- إذا كان الرقم القومى من ضمن المستحقين معاش تكافل وكرامة، ستظهر البيانات التي قام المواطن بإدخالها، وهو الرقم القومى، وتاريخ انتهاء سريان البطاقة، وسيطلب الموقع تأكيد اسم فرع السنترال الأقرب إلى المواطن لاستلام شريحة الخط، ويتم تحديد موعد استلام الخط فى اليوم التالى بعد التسجيل.- بعد الضغط على تسجيل تظهر رسالة للمواطن تم تسجيل الطلب بنجاح.قدمنا لكم خلال التقرير السابق طريقة تسجيل خط وي تكافل وكرامة من الشركة المصرية للاتصالات we، التي توفرة الشركة مجانا دون أى تكلفة على المواطن المصرى.