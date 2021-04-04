سفارة الصين بالقاهرة: موكب المومياوات الملكية حدث تاريخي

أعرب نائب سفير الصين لدى مصر، وزير مفوض شياو جين هنغ عن انهباره بموكب المومياوات الملكية، واصفا إياه بأنه "حدث تاريخي وعالمي غير مسبوق".وقال شياو جين هنغ، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "فخورون ومنبهرون بما نراه".. منوها بعظمة الحضارة المصرية القديمة، وبأن موكب المومياوات الملكية يعد استعادة لعظمة تلك الحضارة العريقة، مضيفًا أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات قوية واستراتيجية تشمل كافة المجالات.