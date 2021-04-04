تركته سيدة داخل «كرتونة».. التحقيق فى العثور على رضيع بالأزبكية

تباشر نيابة الأزبكية بمحافظة القاهرة، التحقيق في العثور علي طفل رضيع داخل كرتونة ملقي بشارع نجيب الريحاني في ميدان رمسيس، وأمرت بالكشف الطبي علي الطفل لبيان هل يعاني من إعياء أم لا وإيداعه دار رعاية.وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن سيدة منتقبة ألقت بالكرتونة، وداخلها الطفل بالشارع، وفرت هاربة ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبطها وكشف ملابسات الواقعة.وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا منشورا يفيد بالعثور على طفل رضيع داخل كرتونة بشارع نجيب الريحاني بميدان رمسيس، وبمراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان ظهرت سيدة ترتدي النقاب، وهي تضع الطفل بجانب الطريق ثم انصرفت وتبين أن الطفل حديث الولادة.