تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

تنطلق غدًا في عروس البحر المتوسط فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بمسرح محمد عبد الوهاب مع تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة للتعايش الأمن مع فيروس كورونا المستجد.ويشهد حفل الافتتاح الذي تقدمه الإعلامية جيرمين المناديلي حضور الدكتور محمد العدل رئيس شرف المهرجان، وعدد من القيادات الرسمية والشعبية بمحافظة الإسكندرية.ومن المتوقع تكريم الفنان باسم سمرة الذي قدم مسيرة فنية حافلة، كما يتم استعراض لجان تحكيم المهرجان المكونة من المخرج عمر عبد العزيز، الممثلة رشا مهدي، ومصممة الأزياء ريم العدل لمسابقتي الأفلام الروائية والتسجيلية، وكل من المخرج أشرف مهدي، الناقدة أروى تاج الدين والكاتب لاري نبيل لتحكيم مسابقتي الطلبة والتحريك.ويعرض فيلم "توك توك" عقب حفل الافتتاح مباشرة بعد انطلاقه في مهرجان كليرمون فيران بفرنسا مطلع العام الحالي، وهو من تأليف محمد خضر وشريف عبدالهادي ومن بطولة الهام وجدي، أشرف مهدي، محمد خميس، عمر راشد، ماري جرجس، ندى أكرم، موسيقى تصويرية سيف الدين هلال ومن إخراج وتصوير ومونتاج محمد خضر.تدور أحداث الفيلم عن ولاء التي تحاول توفير دخل لعائلتها بعد أن هاجر زوجها لخارج البلاد بطرق غير شرعية فتعمل ولاء سائقة توك توك وتشتبك في العديد من الاشتباكات مع الرجال من عنف وتحرش لهيمنتهم على سوق التكاتك.وتشارك بالمهرجان 18 دولة هي: مصر- فلسطين – سوريا – المغرب – العراق – بلجيكا – الجزائر- الأردن - تونس – الإمارات - لبنان – السعودية – المانيا – فرنسا – ليبيا – اليمن – إيطاليا – ماليزيا.وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.