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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس راكب حاول تهريب أقراص مخدرة للبلاد

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:29 م
حبس
حبس
حسام التمساح
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أمرت نيابة النزهة بحبس راكب حاول تهريب 1435 قرص ترامادول في مطار القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.

البداية عندما تمكنت سلطات جمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة أحمد على مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقوانين مكافحة المخدرات ومزاولة مهنة الصيدلة والجمارك والاستيراد والتصدير.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة إيجن اليونانية القادمة من أثينا، اشتبه خالد شعبان، رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكب أجنبي الجنسية قادم من اليونان يحاول الخروج من صالة الوصول.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية أجاب بالنفي.

وأضافت المصادر أنه بتمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY" بمعرفة يوسف منشاوى مأمور الفحص فأفاد بوجود شرائط أدوية.

وبالعرض على الدكتور حسين هيكل، نائب مدير الإدارة، قرر تكليف أمير محمود، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 1435 قرصا من أقراص الترامادول المخدرة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر أحمد على، مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

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