تارا عماد ضمن ضحايا «فيضان موسى»

قاربت الفنانة الشابة تارا عماد على الانتهاء من تصوير مشاهدها ضمن مسلسلها الجديد "موسى" بطولة الفنان محمد رمضان للعرض خلال الموسم الرمضاني القادم.وتتعرض تارا عماد لأزمة خلال الأحداث، حيث تكون ضمن الغرقى في الفيضان الذي تتعرض له مصر قبل بناء السد العالي وتتوالى الأحداث، ويعد دورها هو الأول لها في الدراما الصعيدية.وتدور قصة المسلسل في حقبتي الخمسينيات والستينيات حول شاب يتوفى والده منذ صغره فيتحمل مسئولية أشقائه ويفتقد مرحلة طفولته التي لم يعشها بسبب المصائب التي وضع فيها، يضطر لترك بلده والانتقال إلى القاهرة ويعمل في تصدير واستيراد البضائع.مسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.