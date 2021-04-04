لجنة الانتخابات الفلسطينية تقبل ترشيح 36 قائمة لانتخابات مايو

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية عبر موقعها الإلكتروني قبول ترشيح 36 قائمة للانتخابات التشريعية المقررة في 22 مايو المقبل.وكانت لجنة الانتخابات أغلقت باب الترشح ليلة الأربعاء الماضي، وأعلنت أنها تدرس طلبات القوائم المتقدمة وستعلن عن تفاصيلها بعد يومين.غير أن اللجنة أعلنت ليلة السبت - الأحد، أنها قبلت طلبات ست قوائم انتخابية مرشحة للانتخابات.وقالت اللجنة: "بذلك تكون اللجنة قد استكملت قبول طلبات جميع القوائم التي تقدمت بطلبات ترشح وعددها الكلي 36 قائمة، حيث لم ترفض اللجنة أي قائمة".وفاق عدد القوائم الانتخابية المرشحة لهذه الانتخابات عدد تلك التي خاضت آخر انتخابات فلسطينية في العام 2006 وبلغت حينها 11 قائمة.ولم تحمل القوائم أسماء فصائل فلسطينية بشكل واضح، باستثناء قائمة "حركة فتح" (العاصفة) التي يرأسها قياديون من حركة فتح بدعم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في حين تخوض حركة حماس هذه الانتخابات باسم "القدس موعدنا".