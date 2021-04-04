بريطانيا: المملكة الأردنية شريك مهم لنا

أكدت المملكة المتحدة البريطانية، اليوم الأحد، دعمها للملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، مشيرة إلى أن المملكة الأردنية شريك مهم لنا.وبحسب شبكة سكاي نيوز الإخبارية، فقد أشارت بريطانيا، إلى أنها تتابع عن قرب الأحداث الجارية في الأردن.وفي سياق متصل، تصدر الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، بيانا تفصيليا حول ما جرى من اعتقالات في البلاد ضد شخصيات أردنية أمس السبت، فيما أفادت قناة العربية، بأن الأوضاع في الشارع الأردني هادئة والتحقيقات مستمرة مع المعتقلين.وكان وزير الإعلام الأردني صرح بأن الحكومة ستصدر خلال ساعات بيانا تفصيليا حول ما جرى من اعتقالات، فيما نفى الجيش الأردني اعتقال الأمير حمزة بن الحسين، وأكد أنه طُلب منه التوقف عن تحركات توظف لاستهداف استقرار الأردن، وأنه سيتم الكشف عن نتائج التحقيقات بكل شفافية.