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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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صاروخان يستهدفان قاعدة جوية عراقية تضم عسكريين أمريكيين
الأحد 04/أبريل/2021 - 12:59 م
منار أحمد
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استهدف صاروخان قاعدة جوية عراقية تضم عسكريين أمريكيين، وفق ما أفادت وكالة «فرانس برس»، الأحد.
الكلمات المفتاحية
القواعد الامريكية
العراق
استهداق
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