استطلاع: ثلث الألمان يؤيدون حظر السفر إلى الخارج لقضاء العطلات

أظهر استطلاع حديث أن نحو ثلث الألمان يؤيدون حظر أي سفر إلى الخارج لقضاء العطلات في ظل مكافحة فيروس كورونا المستجد.وجاء في استطلاع أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، اليوم الأحد، أن 64 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون اتخاذ هذه الخطوة، فيما عارضها 26 بالمئة فقط، وأحجم 10 بالمئة عن التصريح بأي آراء.وفي ظل النقاش المحتدم حول قضاء عطلة في جزيرة مايوركا الإسبانية، وهي الوجهة المفضلة للألمان لقضاء العطلات، درست الحكومة الألمانية وقف السفر إلى مناطق العطلات المفضلة في الخارج بشكل مؤقت.وكلفت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الوزارات المعنية بفحص الإمكانات القانونية، وتم الإعلان، يوم الاثنين الماضي، عن أن اتخاذ مثل هذه الخطوة "ليس مخططا في الوقت الحالي".