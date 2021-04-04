رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي باحتفالية الموكب الذهبي

تقدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم بنجاح مصر في ملفين في أشد الأهمية.وأكد أن نجاح تعديل مسار السفينة الجانحة في قناة السويس بسواعد مصرية خالصة في وقت قياسي رغم كل التعقيدات الفنية التي توقعت أن تستمر لفترات طويلة، وتحريك السفينة، أثبت للعالم نجاح مصر في التعامل مع الأزمات والتأكيد على أن قناة السويس من أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم.كما هنأ رئيس مجلس الشيوخ، باحتفالية نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة، مؤكدا أن الموكب يليق بحضارة الأجداد، وهو ما أشاد به القاصي والداني.وقال: "تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على النجاحات التي ترفع اسم مصر عاليا بين دول العالم".