«التعليم» تعلن جداول الامتحانات التجريبية للثانوية العامة خلال ساعات

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جداول الامتحانات التجريبية، خلال ساعات، لطلاب الصف الثالث الثانوى المقرر عقدها فى شهور أبريل ومايو ويونيو، لتجريب الشبكات بالمدارس قبل عقد الامتحانات النهائية فى شهر يوليو 2021.وتعلن الوزارة الأسبوع الجاري، "ضوابط الحضور والتقييم في شهر رمضان المعظم"، في كافة المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة والدولية.كما تعلن أيضًا "ضوابط امتحانات أولى وثانية ثانوي" و"جداول الامتحانات التجريبية للصف الثالث الثانوي".